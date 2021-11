Stein des Anstoßes: Die Porphyrsteine am Saaleufer sorgen für Streit in Halle.

Die Stadt Halle hat die umstrittenen Steinschüttungen am Ufer der Saale gestoppt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hatte am Dienstag beim Verwaltungsgericht Halle einen Eilantrag gestellt. Ziel war es, alle Arbeiten am Saaleufer sofort einzustellen. Am Mittwoch hat die zuständige Kammer des Verwaltungsgerichts dann bei der Stadt angefragt, ob sie bereit ist, die Arbeiten bis zu einer Entscheidung des Gerichts auszusetzen.