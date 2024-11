Als Nomaden glücklich durch die Eiszeit

Die Autoren beschreiben in ihrem Buch: In den Hunderttausenden von Jahren der Altsteinzeit zogen die Menschen als friedliche Jäger und Sammler durch die Graslandschaften. In unseren Breiten herrschten die meisten Zeit eisige Temperaturen und in den weiten Tundren tummelten sich große Herden von Mammuts, Büffeln und Rentieren.

Was den Menschen, insbesondere den Homo Sapiens, bei diesen unwirtlichen Lebensbedingungen zugutekam, ist sein ausgeprägtes Sozialverhalten. Man arbeitete zusammen und half sich in jeder Lebenslage. Nur so konnte der Mensch überleben.

Bildrechte: DTV

Menschen seien hoch adaptiv, erklärt Meller. "Sie sind ja noch keine Ackerbauern, sie haben ja noch keine Städte, sie haben ja noch keine Landesgrenzen, sie können einfach hingehen, wohin sie wollen."

Zu dieser Zeit gebe es auch noch vergleichsweise wenige Individuen. Die kleinen Gruppen von 30 bis 50 Menschen seien "happy", wenn sie eine andere Gruppe träfen. "Denn die stehen ja nicht in Konkurrenz zueinander, denn Nahrung gibt es im Überfluss", so Meller.

Sesshaftigkeit bringt Konflikte

Im Buch ist zu lesen, wie die friedlichen Zeiten mit dem Ende der letzten Eiszeit vorbei gehen. Als das Klima wärmer wird, schmelzen die Gletscher, es entstehen große Fluss- und Moorlandschaften und bald gibt es riesige Wälder, in denen nun wesentlich kleinere Wildtiere leben als in den Tundren der Eiszeit.

Die Bedingungen zum Jagen und Fischen sind teilweise so einladend, dass es sich lohnt, nicht mehr ständig herumzuziehen, sondern sich an den nahrungsreichen Plätzen dauerhaft einzurichten. Schon vor der Erfindung von Ackerbau und Viehzucht geht damit das Gerangel um die besten, ressourcenreichsten Orte los.

Erst jetzt in der Mittel- und Jungsteinzeit kommt es zu gewaltsamen Konflikten, beschreibt Meller: "Die einen fragen sich, wieso monopolisiert eine andere Gruppe jetzt Land, wieso soll das denen plötzlich gehören?" Anderen wiederum bestünden auf ihrem Land, "weil sie sehr viel Arbeit hineingesteckt haben und es zur Sicherung ihrer Existenz benötigen."

Bildrechte: picture alliance / imageBROKER | Egmont Strigl

Mit den Nationalstaaten kommt der Krieg

Meller, Michel und van Schaik schreiben, wie mit den ersten Staatsgründungen in Mesopotamien und Ägypten der Krieg entstand – so wie wir ihn bis heute kennen: Mit hochgerüsteten Armeen und einem Anführer, der sein Volk einschwört.

So war es, als der Pharao Ramses II. in der Schlacht von Kadesch 1274 v. Chr. mit seinen Streitwagen gegen die Hethiter vorrückte. Und so ist es bis heute, wenn Wladimir Putin seinen Krieg mit einer vermeintlich äußeren Bedrohung verteidigt.

Bildrechte: picture alliance / akg-images | akg-images

Die Natur des Menschen durchblicken

Die "Evolution der Gewalt" ist ein spannendes und gut zu lesendes Buch, in dem man sehr viel über die jüngsten Erkenntnisse der Ethnografen und Archäologen erfährt. Forschungsergebnisse, an denen Carel von Schaik als Evolutionsbiologe und Harald Meller als Archäologe ihren Anteil haben. Und tatsächlich ist das Buch immer dann am interessantesten, wenn die beiden über ihr persönliches Arbeitsfeld berichten.

So kann Meller aus erster Hand über eine spektakuläre Ausgrabung in Eulau, im Süden von Sachsen-Anhalt erzählen. Unter seiner Ägide stießen Archäologen im Jahre 2005 auf die Überreste eines jungsteinzeitlichen Massakers.

Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Vor etwa 4.500 Jahren überfiel die Siedlung eine feindliche Gruppe und tötete über ein Dutzend Menschen. Der Grund: Rache für den Raub ihrer Frauen. "Frauenraub war ein wichtiges Motiv für Gewalt in der Vorzeit. Wir kennen das auch aus der römischen Mythologie, von der Geschichte vom Raub der Sabinerinnen", erklärt Meller.

Lässt sich Krieg abschaffen?

"Doch der Krieg ist uns nicht eingeschrieben", das sei, so Meller, den Autoren des Buches ganz wichtig zu betonen. "Krieg ist nicht genetisch determiniert. Krieg muss nicht sein. Krieg ist eine kulturelle Erfindung, wie zum Beispiel auch die Sklaverei eine kulturelle Erfindung war", zieht Meller den Vergleich und kommt zu einem weitreichenden Fazit: "Der Krieg ist ein ebenso großer Skandal wie die Sklaverei. Und auch den Krieg können wir als kulturelles Artefakt abschaffen."

