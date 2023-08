Kunst im Zigarettenschachtelformat Kunstautomaten bringen Werke in den öffentlichen Raum

Kunstautomaten gibt es seit 2001. Mittlerweile gibt es auch in Sachsen-Anhalt rund 20 solcher Automaten, allein in Halle stehen vier. Sie sehen aus wie Zigarettenautomaten und geben gegen vier Euro Kunstwerke in Zigarettenschachtelgröße raus. Regionale und auch überreginole Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich. So kommt Kunst in den öffentlichen Raum, vor allem junge Leute sollen damit angesprochen werden.