Zeichen für Solidarität Proteste gegen Sahra Wagenknecht in Halle wegen ihrer Ukraine-Krieg-Politik

19. Oktober 2023, 19:51 Uhr

Gegner von Sahra Wagenknechts Ukraine-Politik demonstrieren am Donnerstagabend in Halle. Die Linken-Politikerin ist für eine Lesung in der Stadt. Die Demonstranten wollen ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen. Auch Sachsen-Anhalts Linkspartei steht Wagenknecht kritisch gegenüber.