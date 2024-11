Einzelhandel Halle bekommt Laden nur für Salz

12. November 2024, 16:05 Uhr

Im traditionsreichen Marktschlösschen am Marktplatz in Halle eröffnet im Dezember ein neues Einzelhandelsgeschäft. Besucher bekommen zahlreiche Salz-Produkte und einen Ausflug in die Geschichte des Gewürzes geboten.