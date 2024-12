Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt

Einzelhandel Halle eröffnet Laden nur für Salz

01. Dezember 2024, 11:37 Uhr

Im traditionsreichen Marktschlösschen am Marktplatz in Halle hat am Sonntag ein neues Einzelhandelsgeschäft eröffnet. Besucher bekommen zahlreiche Salz-Produkte – auch aus der Saline in Halle.