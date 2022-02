Die Stadtwerke Halle haben zur Informationsveranstaltung geladen . Gut 70 Interessenten sind an diesem 1. Februar 2021 in den Volkspark gekommen, um Genaueres über ein Projekt zu erfahren, das immerhin bis 2025 die Idylle an dieser naturnahen Promenade stören wird. Müssen dann Tausende Erholungssuchende einen großen Bogen um diese Allee machen? Welche Einschränkungen haben Anwohner zu erwarten? Was passiert mit den herrlichen Linden, die vor einhundert Jahren gesetzt wurden?

Das Riveufer unterhalb der Klausberge (Archiv) Bildrechte: MDR/Martin Paul

Das große Interesse ist verständlich, denn das Riveufer zu Halle gehört zu den romantischsten Fluss-Promenaden Mitteldeutschlands. Gut zwei Kilometer erstreckt es sich entlang der Saale mit ihren roten Porphyrfelsen, führt unter der mächtigen Steinbrücke mit den riesigen Tierplastiken hindurch und an der Ruine der Burg Giebichenstein vorbei. Seinen Rand säumen kleine Parks, markante Kioske und ein Kneipenschiff, hier legen die Ausflugsdampfer an, sind Boote auszuleihen. Besonders an den Wochenenden steht dieses Kleinod ganz oben in der Gunst der Hallenser. Hier wird gebummelt, gejoggt, gerollt und fahrradiert, was das Zeug hält. Mit Mann und Maus und Hund und Kegel.