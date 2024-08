Das Sprungbecken der Schwimmhalle in Halle-Neustadt wird saniert. Der technische Betriebsleiter der Bäder Halle, Nico Kanitz, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Arbeiten seien notwendig. Düsen und Fliesen seien defekt. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich laut Kanitz auf rund 1,4 Millionen Euro. Ein gutes Drittel der Summe komme von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt.

Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. In der Sprunghalle am Olympiastützpunkt trainieren zahlreiche Wasserspringer. Damit sie sich auf die Olympischen Sommerspiele in Paris vorbereiten konnten, wurde mit der Sanierung bis jetzt gewartet.