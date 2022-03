Mit vielen Aktionen machen Lehrkärfte, Schülerinnen und Schüler auf die vielen baulichen Mängel aufmerksam. Bildrechte: MDR/Hannes Leonard

Schulleiterin Winkler hat ein A4-Blatt zweiseitig bedruckt, vor sich liegen. Darauf in Stichpunkten aufgelistet die Mängel, die ihrer Meinung nach dringend behoben werden sollten. "Von der Fassade am Haupteingang sind kleine Steinbrocken runtergefallen, haben ein Kind am Arm getroffen. Deshalb hat die Stadt den Eingang gesperrt", Winkler kommt kaum zum Luft holen, "Wir haben in den Wänden massive Risse, innen und außen. Bei starkem Regen kommt Wasser durch die Fenster. Die Steckdosen schmoren regelmäßig durch. Das Wasser muss nach dem Wochenende lange ablaufen, weil es anfangs braun aus den Leitungen kommt." Auf der Liste stehen noch viele weiter Punkte.