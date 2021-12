In Halle ist am Mittwoch ein allein gelassenes Neugeborenes aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Säugling am Morgen kurz vor 9 Uhr von einer Anwohnerin im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Halle-Neustadt entdeckt. Das Baby lebt, wurde vorsorglich aber in ein Krankenhaus gebracht.