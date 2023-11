Bildrechte: Andreas Manke

Denkmalgeschütze Industriebrache Vom Lost Place zum Stadtteilzentrum: Ideen für ehemaligen Schlachthof in Halle

16. November 2023, 16:23 Uhr

Der ehemalige Schlachthof in der Freiimfelder Straße in Halle soll möglicherweise zu einem neuen Stadtteilzentrum der Saaleestadt entwickelt werden. Wann genau die Pläne umgesetzt werden könnten, steht noch nicht fest. Die Stadt will die denkmalgeschützen Anlagen erhalten und steht im Austausch mit dem Investor. Die Hochschule in Dessau hat sich erfolgreich an einem Ideenwettbwerb beteiligt.