Halle-Trotha Schockanruf "Wohnung ist verstrahlt": Frau fällt auf neue Betrugsmasche rein

Hauptinhalt

24. Oktober 2024, 09:57 Uhr

In Halle hatten unbekannte Täter am Dienstag mit einer neuen Betrugsmasche Erfolg. Sie gaben sich als Polizisten aus und erklärten am Telefon, dass die Wohnung einer Frau verstrahlt sei und Wertgegenstände in Sicherheit gebracht werden müssten. Diese holten sie dann im Stadtteil Trotha ab und verschwanden spurlos. Die Polizei warnt und ermittelt wegen Betrugs.