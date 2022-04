Ein wuchtiger Backsteinbau im Süden von Halle: Die ehemalige Druck- und Lederfabrik in Halle-Ammendorf hat sich das Team der Schorre als neuen Standort zum Feiern ausgesucht. Das imposante Gebäude setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Es wird von zwei Industriehallen flankiert, an die sich im Mittelteil ein dreigeschossiger Bau anschließt. Überragt wird das Ensemble von einem hohen Turm.

Eine Party gibt es definitiv schon: Die große Auszugsparty der Schorre am alten Standort. Am 28. Mai soll sie steigen. Denny Schmidt will dann die letzte Platte in der alten Location auflegen. Er weiß auch schon welche, aber verraten will er es noch nicht.