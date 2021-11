Geplanter Abriss Schorre Halle: Es soll weiter getanzt werden

Am 31. März des kommenden Jahres soll die Schorre, einer der ältesten Tanztempel in Halle, schließen. Das Gebäude soll abgerissen werden, damit Seniorenwohnungen gebaut werden können. Der Betreiber gibt die Hoffnung jedoch nicht auf, dass es am alten Standort weiter geht. Und für den Notfall ist schon ein alternativer Veranstaltungsort gefunden.