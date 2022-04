Die Tage des Tanz-Tempels in der Innenstadt sind gezählt. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Rückblick: Weltstars spielten in der Schorre In der Schorre stand schon Kurt Cobain auf der Bühne. 1991 war die weltbekannte Band Nirvana als Vorband für "Sonic Youth" in Halle. Damals war Nirvana relativ unbekannt. Das änderte sich als einen Monat nach dem Auftritt das Album "Nevermind" erschien. Auch Die Ärzte und Rammstein waren schon in der Schorre zu Gast.



Die Schorre hieß früher mal Bellevue und war schon im 19. Jahrhundert ein Veranstaltungsort. 1890 hieß das Lokal "Zum Hofjäger". In dem Jahr fand ein SPD-Parteitag mit August Bebel in der Location statt, bei dem sich die Partei ihren heutigen Namen gab. Zu DDR-Zeiten war die "Schorre" als "Jugendklubhaus Philipp Müller" bekannt. Mit der Schließung endet die über 150-järhrige Geschichte des Hauses.