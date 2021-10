Disco und Veranstaltungsort "Schorre" in Halle muss schließen

Hauptinhalt

Die "Schorre" in Halle muss schließen. Ein neuer Besitzer will das Gebäude abreißen lassen, um eine Seniorenresidenz zu errichten. Der Betreiber will weitermachen, sagt aber, es ist nicht einfach, einen geeigneten Ort zu finden.