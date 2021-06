Die App stellt Matheaufgaben, beispielsweise: "Was ist 4 + 9?" Der Nutzer oder die Nutzerin spricht die Antwort in das Handy. Ist diese falsch, korrigiert "MatheX" sofort und sagt in diesem Fall: "Nein. 4 + 9 = 13." Die Oberfläche des Programms bietet dazu verschiedene Module wie "Plus", "Minus", "Schätzen" oder "Erfassen" an.



"Als ob die Nutzer mit einem richtigen Menschen interagieren würden" – so funktioniere die App, erklärt Neuber. Damit steige auch die Motivation der Lernenden. Außerdem passe "MatheX" die Aufgaben automatisch auf das Leistungsniveau der einzelnen Schüler an. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie notwendig zeitgerechte Bildungsmaterialien seien.