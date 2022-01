Ein Mann hat mit einem Luftgewehr am Sonntagmittag in Halle auf das Islamische Kulturcenter in der Nördlichen Neustadt geschossen. Der 55-Jährige hatte nach Angaben der Polizei aus seiner Wohnung heraus geschossen, die sich gegenüber der Einrichtung in einem Mehrfamilienhaus befindet. Menschen wurden demnach nicht getroffen. Der Mann traf die Fensterbank, es entstand kein Schaden am Gebäude.