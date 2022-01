In Halle hatten am Sonntag zwei Passanten die Polizei gerufen, nachdem sie die Schüsse wahrgenommen hatten. Die Polizei hatte in einer der Moschee gegenüberliegenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus später bei einem Mann ein Luftgewehr und eine Gasdruckpistole gefunden. Der Tatverdächtige war nach Angaben der Polizei nicht festgenommen worden und habe nach einer Vernehmung wieder gehen dürfen. Der Mann sei bislang nicht durch politisch motivierte Straftaten in Erscheinung getreten, informierte die Polizei. Der Staatschutz ist aber für weitere Ermittlungen eingeschaltet.