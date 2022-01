Am Steintor in Halle sind am Dienstagabend in einer Gruppe von Leuten Schüsse gefallen. Zwei Männer wurden leicht verletzt. Bei der Waffe handelte es sich vermutlich um eine Schreckschusspistole. Von dem Schützen fehlt laut Polizei jede Spur.

Täter flüchtete auf Fahrrad

Er hatte sich nach ersten Erkenntnissen auf dem Fahrrad der Gruppe genähert. Wie die Polizei berichtete, soll es dann zunächst einen Streit gegeben haben, bevor der Jugendliche auf zwei Personen der Gruppe schoss. Zeugen hatten die Schüsse gemeldet. Sie schätzen den auf seinem Fahrrad geflüchteten Täter auf ungefähr 17 Jahre.

Danach hätten sich mehrere Gruppenmitglieder mit der Straßenbahn in Richtung Innenstadt entfernt. Der Fahndungseinsatz dauerte am späten Abend noch an. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung konnte die Polizei noch keine Angaben machen.