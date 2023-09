Wegen Vandalismus Schüler an Schule in Halle müssen eigenes Klopapier mitbringen

An der Gesamtschule "Ulrich von Hutten" in Halle müssen Schülerinnen und Schüler künftig ihr eigenes Toilettenpapier mitbringen. Die Schule will kein Klopapier auf den Toiletten mehr vorhalten. Der Schulleiter hofft, den Vandalismus so einzudämmen.