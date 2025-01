Jugendkriminalität in Halle Arrest und Zuführung: Neuer Runderlass zu Schulschwänzern zeigt Wirkung

Hauptinhalt

16. Januar 2025, 10:06 Uhr

In Halle erreichte die Welle der Jugendkriminalität im Oktober 2023 einen Höhepunkt – und mündete in einen Krisengipfel und Neun-Punkte-Plan. Vom Land gab es Kritik an Stadt und Schulbehörden. So hätten einige Schulen jugendliche Schulschwänzer weder gründlich erfasst, noch hätten Ordnungsamt und Polizei sie ausreichend konsequent wieder in die Schule gebracht, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Das hat sich geändert: Ein Runderlass, der vor einem Jahr in Kraft trat, zeigt offenbar Wirkung.