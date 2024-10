Schwerer Unfall mit Polizeiauto in Halle: Ermittlungen laufen

In Halle dauern die Ermittlungen zu einem schweren Unfall mit einem Polizeifahrzeug an. Die Polizei teilte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag mit, man arbeite "mit Hochdruck" daran, den Unfallhergang zu klären. Es gebe bisher keinen Anlass, die Ermittlungen wegen möglicher Befangenheit an eine andere Dienststelle zu übertragen. Man habe einen externen Gutachter hinzugezogen.