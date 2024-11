Schwerer Unfall mit Polizeiauto in Halle: Ermittler halten sich bedeckt

Drei Wochen nach einem schweren Unfall mit einem Polizeiauto in Halle halten sich die Ermittler bedeckt. Eine Sprecherin teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, man wisse vor allem bei schweren Verkehrsunfällen nicht, wie lange die Bearbeitung dauere. Die Staatsanwaltschaft habe ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Daran werde noch gearbeitet. Die Sprecherin ließ offen, ob die an dem Unfall beteiligten Beamten wieder im Dienst sind.