Nach einem schweren Unfall mit einem Polizeifahrzeug in Halle und mehreren Verletzten laufen nun die Ermittlungen. Ein externer Gutachter von der Dekra sei hinzugezogen worden, teilte Polizeisprecherin Ulrike Diener MDR SACHSEN-ANHALT mit. Mit einem Ergebnis werde in ein paar Wochen gerechnet. So solle unter anderem geklärt werden, ob der Polizeitransporter zum Zeitpunkt des Unfalls mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war.

Bei dem Unfall am Freitagabend waren sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Samstagmorgen mitteilte, war am späten Abend in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Streifenwagen unterwegs Richtung Riebeckplatz zu einem Einsatz unterwegs.