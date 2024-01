Nach dem Fund eines schwer verletzten Mannes sucht die Polizei in Halle Zeugen. Wie ein Sprecher am Samstagmorgen gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT sagte, war der 33 Jahre alte Hallenser am Freitagabend gegen 20 Uhr in einem Hauseingang in der Reilstraße entdeckt worden. Er habe Verletzungen am Hals aufgewiesen. Näheres sei noch nicht bekannt, auch weil der Mann noch nicht befragt werden konnte.