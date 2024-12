Als der Spezialist über 50 und 100 Meter Rücken 2018 zum Gehörlosensport kommt, packt ihn der Ehrgeiz. "Bei mir ging es bis 16, 17 nur um den Spaß. Erst mit dem Gehörlosensport habe ich gesagt: Ich will das ein bisschen leistungsorientierter machen, ich will mehr Leistung bringen", blickt der Student zurück. Heute begegnet man Lars Kochmann nahezu täglich im 50-Meter-Becken in der Robert-Koch-Schwimmhalle in Halle, wenn er seine Hörgeräte herausnimmt und im Wasser seine Trainingseinheiten absolviert – zusammen übrigens mit Olympia-Starterin Laura Riedemann, die zuletzt in der deutschen 4 x 100-Lagenstaffel in Paris auf Rang 9 landete.