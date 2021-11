"Wir merken: Der Bedarf ist noch viel größer", sagte die Geschäftsführerin der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalekreis MDR SACHSEN-ANHALT. "Man könnte es auch noch weiter ausbauen mit weiteren Gruppen. Denn wir möchten, dass es sehr wohnortnah aufgebaut ist – so dass niemand weite Wege hat." Bisher gibt es den Besuchsdienst in Halle-Neustadt mit der ersten und größten Gruppe, in der Innenstadt, Halle-Nord, im Süden von Halle und in der Silberhöhe. Im Prinzip sei es eine ganz simple Sache und man könnte laut Karen Leonhardt vermuten, dass so etwas auch selbstständig entstehen könnte – dass Menschen einfach beim Nachbarn klingeln und sagen: Ich helfe Ihnen. Aber so ein Angebot, das das Zusammenbringen übernimmt, sei dann doch etwas anderes.