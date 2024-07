Kriminialität Zwei Minderjährige verüben Einbruchsserie in Halle

Hauptinhalt

30. Juli 2024, 15:03 Uhr

Zwei minderjährige Einbrecher halten die Polizei in Halle auf Trab. Am Sonntag haben sie mehrere Büroräume durchwühlt und versucht, Feuer zu legen. In der Nacht zum Dienstag wurden sie beim Einbruch in ein Geschäft erwischt.