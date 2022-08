Fünf Jahre "MeToo" Sexismus in Sachsen-Anhalt weiter Alltag

"Es wird viel mehr und vor allem öffentlich über sexuelle Belästigung, persönliche Grenzen und Gleichberechtigung gesprochen", so Herrmann-Haase. Die Diskussion findet nicht mehr nur im privaten Kreis statt, sondern ist auch am Arbeitsplatz, in der Schule und der Politik angekommen. "MeToo hat enttabuisiert und wirkt noch immer auf die Gesellschaft", sagt die Sexualwissenschaftlerin. Überall werde darüber verhandelt, was geht, was geht nicht, wo müssen Betroffene besser geschützt werden und wo kann man aufklären.