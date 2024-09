In Halle hat es am Donnerstagabend sexuelle Übergriffe auf zwei Frauen gegeben. Wie der Sprecher der Polizeiinspektion Halle, Michael Ripke, MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag sagte, wurde zunächst im Stadtteil Südstadt eine 47-Jährige von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen. In einem Hauseingang habe er sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen.