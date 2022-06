26.04.22 – Eine Gruppe Jugendlicher nimmt einem 13-jährigen Jungen auf einem Bolzplatz in Halle-Neustadt eine Gürteltasche ab. Der 13-Jährige folgt der Gruppe und verlangt seine Tasche zurück. Dabei wird der Junge durch die Täter verletzt und muss anschließend im Krankenhaus operiert werden.



17.04.22 – Am Sonntagnachmittag wird ein 13-jähriger Junge von fünf Jugendlichen angesprochen, umstellt und bedroht. Die Täter fordern Geld und bekommen es auch.



09.04.22 – Im Stadtteil Heide-Nord drohen fünf Jugendliche einem 18-Jährigen Gewalt an und stehlen dessen Smartphone.



13.03.22 – Am Sonntagnachmittag wird ein Jugendlicher von anderen Jugendlichen bedroht und aufgefordert, seine Kopfhörer abzugeben. Die Täter flüchten mit der Beute. Später werden zwei mutmaßliche Tatverdächtige im Alter von 17 Jahren ermittelt.