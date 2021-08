Bombenfund am Fußball-Leistungszentrum Halle-Silberhöhe: 15. Fliegerbombe entschärft

Hauptinhalt

In Halle-Silberhöhe ist am Montag eine weitere Fliegerbombe gefunden worden. Es ist der insgesamt 15. Bombenfund auf dem Gelände des künftigen Fußball-Leistungszentrums. Am Dienstag ist die Bombe entschärft worden. Zwei Kleingartenanlagen mussten evakuiert werden. Anwohnerinnen und Anwohner in der näheren Umgebung sollen Räume mit Fenstern in Richtung der Baustelle meiden.