Programm vorgestellt 7. Silbersalzfestival in Halle: Worauf sich die Besucher freuen können

17. Oktober 2024, 17:48 Uhr

Das Silbersalz-Festival in Halle geht Ende Oktober in die siebte Auflage.

Zwischen Leopoldina und Planetarium gibt es an neun Orten der Stadt 70 Veranstaltungen aus Wissenschaft und Technik zu erleben. Am Donnerstag wurden im MDR-Funkhaus in Halle die Highlights vorgestellt.