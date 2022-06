Das Organisationsteam des Silbersalzfestivals will auch bei der Ausgabe 2023 an dem bewährten Konzept aus einer Mischung von Kunst und Wissenschaft festhalten. Festival-Sprecherin Nina Kock sagte MDR SACHSEN-ANHALT, noch stehe das Programm für das kommende Jahr nicht.

Damit meint Kock die große Lichtkunstinstallation auf der Ziegelwiese. Dieses Jahr war es eine große weiße Figur in vorgebeugter Hockstellung, die Blickfang des Festivals war. Das fünftäge Fest war am Sonntag zu Ende gegangen.

Wissenschaft mit Virtual-Reality-Brille erleben beim Silbersalz Bildrechte: Sia Duff

Ein großer Erfolg seien die gezeigten Kurzfilme gewesen, sagt Kock. Das Filmprogramm soll im kommenden Jahr aber noch "feinjustiert" werden. So soll es mehr Freiluft-Kino auf der Ziegelwiese in Halle geben. Das biete sich im Sommer an. Denn auch im kommenden Jahr wird das Silbersalz wieder im Juni stattfinden. Geplant ist es vom 21. bis 25. Juni 2023. Auch das Abendprogramm soll ausgeweitet werden: "Die Kombination mit der Musik abends war so toll und so erfolgreich", sagt Sprecherin Kock. Allein zu einer Veranstaltung mit DJ-Set seien 2.000 Gäste da gewesen. Auch mehr Konzerte könnte es geben.