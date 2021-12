Der 20-jährige Kfz-Mechatroniker-Azubi aus Halle startet bald in die Meisterlehrgänge. Die Sommerpause zwischen den Lehrgängen will er nutzen, um mit dem Kult-DDR-Motorrad nach Moskau zu knattern. Halle, Berlin, Warschau, Minsk, Moskau. Das ist die geplante Route. Viele Grenzen. Viel unbekanntes Land. Keine gemeinsame Sprache.



"Ich hatte in der Schule Russisch. Da kann man sich noch begrüßen und einen schönen Tag wünschen. Mehr ist es nicht", sagt Rühlich und ergänzt, ein wenig aufgeregt sei er schon: "Man hört schon viel von Korruption an den Grenzübergängen. Man braucht Versicherungen, ein Touristenvisum, das zu Corona-Zeiten schwer zu erhalten ist. Man muss schauen, wie die Grenzen verlaufen. Das bedarf großer Vorbereitungen."

Der 20-Jährige ist Baujahr 2001. Seine Simson Baujahr 1977. Bildrechte: Maximilian Rühlich