Einer Sage nach weidete einst eine Schweineherde auf dem Gelände des heutigen Hallmarkts. Die Tiere sollen sich in einer Wasserlache gesuhlt haben. Am Abend fiel dem Hirten auf, dass Salzkristalle im getrockneten Fell eines Schweins glitzerten. So soll das "Glitzerschwein" auf dem Hallmarkt die Salzquellen der Stadt entdeckt haben. Das Salz begründete den Wohlstand Halles. Daher heißt die Skulptur "Der Schweinehirt".