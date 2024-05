Anfang April ist im Alter von 87 Jahren Peter Sodann gestorben. Für viele Menschen in Halle, wo er lange gewirkt hat, war er mehr als nur ein Theatermann, Büchersammler, Politiker oder Fernsehstar. Deswegen widmet die Stadt ihrem Ehrenbürger am Sonnabend, den 1. Juni eine öffentliche Gedenkfeier. Mit dabei sind auch viele Weggefährten und Freunde des Intendanten, Schauspielers und Regisseurs. Sie haben bereits vorab ihre Erinnerungen mit MDR KULTUR geteilt.

Sodanns Start in Halle

Schauspieler Reinhard Straube weiß noch sehr genau, wie Sodann 1980 als sogenannter Schauspieldirektor des Landestheaters nach Halle kam. Zu dieser Zeit spielte das Ensemble nur ab und an in Operetten mit, trat in Ballett und Oper auf. Theater gab es kaum. Sodann erkannte sofort: Die Schauspieler müssen auf eine eigene Bühne.

Der neue Intendant beschloss, so erinnert sich der 78-jährige Straube heute, ein Schauspielhaus zu bauen. Der Stadtrat genehmigte das ehrgeizige Projekt unter der Bedingung, dass Peter Sodann genug Bauarbeiter und Material finden müsse. Seine Schauspieler würden schon mitmachen, sagte Peter Sodann mutig. Und so geschah es. Und 1981 konnte mit dem Bau begonnen werden.

Ich kann mich an keinen erinnern, der gesagt hätte: Ich bin kein Bauspieler, ich bin Schauspieler! Alle haben mitgemacht. Schauspieler Reinhard Straube

Bildrechte: MDR/Anne Sailer

"Ich kann mich an keinen erinnern, der gesagt hätte: Ich bin kein Bauspieler, ich bin Schauspieler! Alle haben mitgemacht", schwärmt Straube von dieser Zeit. Morgens habe bereits ein Kasten Bier auf der Baustelle gestanden und dann hätten alle Schutt aus baufälligen Häusern geschleppt. Am Abend standen sie dann auf der Bühne, erzählt Straube. Auch wenn Sodanns Art manchmal etwas rau gewesen sei, das habe man in Kauf genommen. Denn er habe schließlich immer mit angepackt und sich auch um alle seine Mitstreiter persönlich gekümmert. Bildrechte: MDR/Anne Sailer

Theater für alle in Halle

Peter Sodann wurde in Halle schnell bekannt für seine unkonventionelle, unerschrockene Art. Ständig suchte er weitere Akteure und lernte so den Architekten Uwe Graul kennen. Graul unterstützte Sodanns Mammutprojekt und zeichnete eine Skizze seiner Vision: Eine Kulturinsel inmitten der Stadt mit Theater, Kneipe, Café und eigenem Hotel. In Eigeninitiative sollte ein ganzer verwahrloster Gebäudekomplex erneuert werden, darunter ein Kino und andere verfallende Häuser. Insgesamt seien es acht gewesen, erinnert sich Graul.

Das war eine Herausforderung und es hat doch geklappt. Architekt Uwe Graul

Bildrechte: MDR/Anne Sailer

"Von jeder Ecke der Insel aus sollte alles erreichbar sein", erinnert sich Graul. "Von der Kneipe sollte man in den Theatersaal und von dort ins Hotel kommen können." Das sei eine Herausforderung gewesen, habe aber am Ende doch geklappt. Eine Tatsache, die ihn heute noch fasziniere.

Eine verwinkelte Insel