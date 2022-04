Solaranlagen-Hersteller in Sachsen-Anhalt verzeichnen derzeit eine sehr hohe Nachfrage. Der Geschäftsführer der Röder Solar GmbH in Halle, Dirk Musold, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man habe aktuell 30 bis 40 Anfragen am Tag. Sonst seien es fünf bis sechs Anfragen gewesen. Rekordpreise für Gas und Öl treiben demnach die Nachfrage für erneuerbare Energien nach oben.