"Solarzellen müssen schwarz oder blau sein", erklärt Dr. Christian Hagendorf vom Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik (CSP) in Halle. Denn nur dann können sie möglichst viel Licht absorbieren, um daraus Strom zu gewinnen . Damit ist bislang eigentlich ausgeschlossen, dass die Zellen selbst farblich gestaltet werden können. "Also wollten wir versuchen, die Schutzscheibe vor den Zellen zu bedrucken", erzählt Hagendorf MDR SACHSEN-ANHALT.

Das Team um Dr. Hagendorf fand zwei Firmen, die bei der Umsetzung des Forschungsprojekts helfen. Das benötigte Glas wird von der Hohenstein Isolierglas GmbH in Redekin (Jerichower Land) zur Verfügung gestellt. Ein Kran trägt vollautomatisch eine gewaltige Glasscheibe zur Schneideanlage. Hier wird die Scheibe auf die richtige Größe gebracht, indem sie an der gewünschten Stelle erhitzt und gebrochen wird.

Geschäftsführer Hermann Hohenstein hat schon einmal an einem Forschungsprojekt teilgenommen. Dabei ging es um berührungsempfindliche Scheiben, die man wie ein Tablet bedienen kann. "Wir leben in einer innovativen Zeit, da kann man sich solcher Aufgaben nicht versperren, wenn man das Unternehmen langfristig voranbringen will", erzählt Hohenstein. Deswegen war er auch von der Idee der farbigen Solarmodule nicht abgeneigt.