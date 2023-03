Thomas Killer will die Entscheidung der Denkmalschutzbehörde anfechten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Thomas Killer ist Hausbesitzer in Naumburg. Die Dachhälfte Richtung Osten ist bereits mit Solarpaneelen ausgestattet. Jetzt will er auch die Nachmittagssonne einfangen und die westliche Dachhälfte nachrüsten, um noch mehr selbsterzeugten Strom zu nutzen und damit die Heizkosten der stromintensiven Wärmepumpe zu senken.



"Um das betreiben zu können, brauche ich unbedingt diesen Strom von der Sonne", sagt Killer. Er will so die gestiegenen Energiepreise abfedern. Im Sinne der gesetzten Klimaziele der Bundesregierung wäre es auch.

Die Denkmalschutzbehörde Naumburg hat den Antrag von Thomas Killer abgelehnt, seine zweite Dachhäfte ebenfalls mit Solarpaneelen zu bestücken. Dabei ist sein Haus nicht einmal als Baudenkmal ausgewiesen. Jedoch die Westseite seines Hauses ist einer Straße des Bürgergartenviertels zugewandt, die als Denkmalbereich eingestuft ist. Der Charakter der gründerzeitlichen Straßenzüge des gesamten Bürgergartenviertels Naumburgs solle deshalb nicht verändert werden, so die Stadt.

Thomas Killers Haus in der Vogelperspektive: Die Westseite des Daches darf nach aktuellem Bescheid nicht mit Solarpaneelen ausgerüstet werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In der Ablehnung des Antrages heißt es: "Photovoltaikflächen können nicht als untergeordnetes Zugeständnis an moderne technische Entwicklungen eingestuft werden. Vielmehr stellen sie für einen für die Denkmalbelange aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachter einen in Form und Farbe ins Auge springenden Fremdkörper dar."

Thomas Killer kann nicht nachvollziehen, warum er seine Solaranlage nicht erweitern darf. "Auf der einen Seite heißt es, wir sind in Sachsen-Anhalt und denken modern", sagt er. Die Entscheidung kritisiert er als nicht zeitgemäß, sie würde an "den aktuellen Erfordernissen der heutigen Zeit" vorbeigehen. Deswegen will er sie vor Gericht anfechten.

Dass der Ausbau erneuerbarer Energien auf Dachanlagen durch Gründe des Denkmalschutzes versagt wird, hält auch Martin Maslaton, Fachanwalt für erneuerbare Energien, für problematisch. Er ist Professor und Hochschullehrer für Recht der erneuerbaren Energien und Umweltrecht an der Technischen Universität Chemnitz.

Proffesor Martin Maslaton lehrt Recht der erneuerbaren Energien und Umweltrecht an der Technischen Universität Chemnitz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Er rät Hausbesitzern wie Thomas Killer dazu, bei derartigen Ablehnungen die Verwaltungsgerichte einzuschalten. "Der Denkmalschutz hat keinerlei Rechte mehr, Dachanlagen auch im Denkmalschutz umfassten Gebäude unter Rekrutierung auf den Gebietsschutz und den Umgebungsschutz zu versagen", betont er. Die Rechtslage sei hier "völlig eindeutig". Gegen eine Ablehnung könne man sich hier erfolgreich wehren. Das sei "so sicher wie das Amen in der Kirche." Laut EEG-Novelle hat der Ausbau erneuerbarer Energien seit 29. Juli 2022 wie eingangs beschrieben per Gesetz "bei Abwägungsentscheidungen künftig Vorrang vor anderen Interessen".