Sole "Made in Halle" Salzproduktion aus hallescher Sole soll wiederbelebt werden

Insgesamt drei Sonden werden in das rund 500 Meter tiefe Loch auf dem halleschen Holzplatz hinabgelassen. Sie hängen an einem Stahlseil, das über einen Kranarm läuft. In einem Transporter, der gleich neben der gemauerten Öffnung parkt, ist ein kleiner Leitstand eingebaut, von dort wird die Untersuchung gesteuert.

Die Stabilität von Rohr und Bohrloch werde mit der Messung überprüft, erklärt Tobias Heinicke vom Verein der Salzwirker-Bruderschaft zu Halle. Schließlich soll hier nach jahrzehntelanger Pause wieder Sole "Made in Halle" gefördert werden.

Die erste Sonde misst die Dicke des Rohres, dann prüfen wir noch den Durchmesser und versuchen die Außenseite des Rohres darzustellen. Tobias Heinicke Salzwirker-Bruderschaft

Fest steht schon jetzt, dass die Bohrung von der Öffnung bis zu einer Tiefe von 200 Metern mit einem neuen Rohr saniert werden muss. Die Frage sei aber, "wie tief wir das Rohr einbringen müssen", sagt Heinicke, der während der verschiedenen Untersuchungen begeistert Auskunft gibt. Er zeigt auf die Öffnung im Boden und sagt: "1925 abgeteuft." Heißt: Damals haben die Bauarbeiten am Bohrloch begonnen, bereits ein Jahr später versorgt der Brunnen die nahe Saline mit Sole in ausgezeichneter Qualität.

Sole in Halle lässt sich gut verarbeiten

"Wir haben schon immer einen hohen Salzgehalt von mehr als zwanzig Prozent." Man kann die Sole direkt in die Siedepfanne packen und Salz sieden. Andere, wie in Bad Kösen oder Bad Dürrenberg, müssten die Sole über Gradierwerke anreichern, erläutert Heinicke, "die haben heute den Vorteil, dass sie Kurbäder sind, Halle nicht." Außerdem sei die hallesche Sole sehr sauber: "Probleme mit Mikroplastik haben wir nicht."

Dazu kam schon lange: Wollten die Halloren, also die Mitglieder der Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle, im Salinemuseum ein Schausieden für Touristen und Besucher veranstalten, musste Sole aus dem Umland herangeschafft werden. Das hat etwas an der Ehre gekratzt, denn "historisch gesehen wurde in Halle schon immer Salz aus hallescher Produktion verarbeitet", sagt Heinicke mit Nachdruck.

Salzabbau in Halle hat lange Tradition