In Halle ebbt die Kritik an einem geplanten Bauprojekt am Saaleufer nicht ab. Konkret geht es um ein Wohngebiet am Sophienhafen, das erweitert werden soll. Das Vorhaben ist unter anderem wegen des Hochwasserrisikos umstritten. "Zu groß, zu hoch, zu dicht" sei die geplante Neubebauung am südlichen Sophienhafen, meinen Anwohner der Saale-Halbinsel. Sie fordern deshalb, dass die Baupläne überarbeitet werden.