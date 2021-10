Die "Schorre" in Halle gibt es schon seit 150 Jahren.

Die "Schorre" in Halle gibt es schon seit 150 Jahren. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Die traditionsreiche "Schorre" in Halle muss schließen . Grund dafür ist ein Wechsel des Betreibers. Der neue Eigentümer will den Veranstaltungsort abreißen, um eine Seniorenresidenz zu bauen.

Der Stadtrat und Vorsitzende der SPD-Fraktion in Halle, Eric Eigendorf, fordert den Erhalt der "Schorre", um einen Platz für die Jugend zu bewahren. Es handle sich um einen der wenigen Orte, wo sich Jugendliche abends treffen und Musik hören könnten.

Außerdem habe die "Schorre" historische Bedeutung für die Stadtgeschichte. So war sie zum Beispiel nach der Wiedervereinigung einer der ersten Orte in Ostdeutschland, in dem US-amerikanische Bands wie "Nirvana" aufgetreten sind: