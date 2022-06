In Halle ist die Polizei derzeit am Hauptbahnhof im Großeinsatz. Dem vorausgegangen war nach Angaben der Polizei ein Drohschreiben. Das teilten die Beamten am Morgen auf Twitter mit. Der Zugverkehr sei an mehreren Gleisen eingestellt. Der Zugang zum Bahnhof werde kontrolliert und sei derzeit nur Personen mit gültigem Fahrschein gestattet.