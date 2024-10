In Halle droht ein Haus in der Innenstadt einzustürzen. Deshalb hat die Havag vorsorglich den Haltestellenbereich an der Waisenhausapotheke gesperrt. Die Straßenbahnlinien 4, 7 und 9 haben daher eine andere Linienführung, bestätigte Havag-Sprecherin Iris Rudolph MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstagmorgen. Zuerst hatte das Portal "Du bist Halle" berichtet.