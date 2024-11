Der Abriss des einsturzgefährdeten Hauses an der Waisenhausmauer in Halle verzögert sich. Das hat der Sprecher der Stadt Halle, Drago Bock, MDR SACHSEN-ANHALT auf Anfrage mitgeteilt. Die Grundstückseigentümer haben der Stadt demnach erklärt, dass ein Unternehmen mit dem Abbruch beauftragt wurde. Die vorbereitenden Arbeiten sollen noch in dieser Woche beginnen.