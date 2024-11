Der Abriss des einsturzgefährdeten Hauses an der Waisenhausmauer in Halle verzögert sich weiter. Wie Stadtsprecher Drago Bock MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hat die Stadt den Eigentümern wegen der "Komplexität" der Arbeiten eine längere Frist eingeräumt. An die Ruine sei direkt ein anderes Haus rangebaut, das besonderen Schutz benötige. Die Ruine soll nun bis Ende November abgerissen werden. Die Vorbereitungen für die Maßnahmen liefen bereits, so Bock.