In Halle hat am späten Montagnachmittag der Abriss eines einsturzgefährdeten Hauses an der Waisenhausmauer begonnen. "Das sind schon sehr komplizierte Arbeiten, weil das Objekt als einsturzgefährdet gilt und die Giebelwand ausgeknickt war", sagt Bauingenieur Thomas Demitrowitz auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT.