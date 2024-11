In Halle kann bis zum Ende der Woche die Haltestelle "Leipziger Turm" im Straßenbahnnetz nicht angefahren werden. Das hat die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) MDR SACHSEN-ANHALT auf Anfrage mitgeteilt. Zwar sei das einsturzgefährdete Haus an der Waisenhausmauer zwischenzeitlich vollständig abgerissen, allerdings müssten erst wieder die Fahrstromleitungen angebracht werden. Die waren wegen den anstehenden Abrisses abgebaut worden. Am Freitag sollen die Straßenbahnen dann wieder planmäßig fahren.